Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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На каких условиях Россия будет вести переговоры

На каких условиях Россия будет вести переговоры

Едкий натр Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Россия не начнет переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон спонсирует Украину.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Гендиректор прав. пока везут Украине оружие и летают дроны на территории России никаких переговоров даже с Трампом. Работайте воины, бейте всю эту  украинскую нечисть.
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14 час.
В
Валерий
Только так.
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12 час.

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