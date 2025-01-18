Едкий натр Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Россия не начнет переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон спонсирует Украину.
На каких условиях Россия будет вести переговоры
Комментарии
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Регина Толстоброва
Гендиректор прав. пока везут Украине оружие и летают дроны на территории России никаких переговоров даже с Трампом. Работайте воины, бейте всю эту украинскую нечисть.
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14 час.
В
Валерий
Только так.
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12 час.
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