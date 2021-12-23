В США заявили о желании НАТО обострить отношения с Россией

Издание The American Conservative опубликовало материал, посвященный заявлениям верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса, который предложил разместить в Болгарии и Румынии дополнительные силы альянса.
Издание The American Conservative опубликовало материал, посвященный заявлениям верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса, который предложил разместить в Болгарии и Румынии дополнительные силы альянса.
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