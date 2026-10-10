План уничтожения России, о котором запрещено говорить: Все пункты работают

Многие годы любые упоминания о существовании на Западе стратегического плана по ослаблению и уничтожению России поднимались на смех: мол, откуда взялась эта дремучая конспирология и кто ей может поверить? Одним из объектов насмешек выступал известный "План Даллеса", который, согласно распространённому мнению, является фейком и литературной мистификацией.
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