В Нидерландах примут жесткие меры против антисемитизма

Власти Нидерландов примут жесткие меры, призванные противодействовать случаям насилия на почве антисемитизма, как это случилось на днях в Амстердаме с израильскими болельщиками футбольного клуба "Маккаби".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии