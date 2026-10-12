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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа и «Реал» продлят контракт до 2028 года

« Реал » и Тибо Куртуа договорились о продлении контракта.  Новое соглашение 34-летнего вратаря с мадридским клубом будет рассчитано до 2028 года, сообщает The Athletic.

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