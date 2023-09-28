Турция может вскоре ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Руководитель Сената Соединенных Штатов по международным отношениям Бен Кардин заявил во время брифинга, что турецкое руководство в скором времени могут ратифицировать присоединение Стокгольма к Североатлантическому альянсу.
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