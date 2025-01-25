Рязанские священники прошли курс по пастырскому окормлению участников боевых действий

Курс провёл настоятель храма преподобного Серафима Саровского села Льгово, протоиерей Георгий ЧернышовКлирики Рязанской епархии завершили обучение, направленное на подготовку к пастырскому окормлению военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и их последующей реабилитации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии