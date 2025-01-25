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Рязанские священники прошли курс по пастырскому окормлению участников боевых действий

Рязанские священники прошли курс по пастырскому окормлению участников боевых действий

Курс провёл настоятель храма преподобного Серафима Саровского села Льгово, протоиерей Георгий ЧернышовКлирики Рязанской епархии завершили обучение, направленное на подготовку к пастырскому окормлению военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и их последующей реабилитации.

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