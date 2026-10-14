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Новости Липецка

2 подписчика

Липчан предупреждают о мошенниках, выдающих себя за депутата Евгению Фрай

Липчан предупреждают о мошенниках, выдающих себя за депутата Евгению Фрай

Мошенники рассылают липчанам сообщения от имени председателя городского Совета депутатов, пытаясь выманить личные данные и пароли.

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