Депутат Гайдукевич: закрытие границы Латвией является издевательством над людьми

Закрытие Латвией границы с Белоруссией является издевательством над людьми. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с РИА Новости.
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