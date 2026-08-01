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Газета.ру

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Депутат Гайдукевич: закрытие границы Латвией является издевательством над людьми

Депутат Гайдукевич: закрытие границы Латвией является издевательством над людьми

Закрытие Латвией границы с Белоруссией является издевательством над людьми. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с РИА Новости.

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