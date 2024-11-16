В российском городе арестовали поджигателя с Украины

Уроженца Украины Марченко арестовали из-за попытки поджога покрышек в Петербурге Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать уроженца Украины Николая Марченко по обвинению в попытке поджога покрышек в доме на Дунайском проспекте.
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