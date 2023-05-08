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В Россию приехал новый гибридный кроссовер Skywell HT-i

В Россию приехал новый гибридный кроссовер Skywell HT-i

Новый среднеразмерный китайский кроссовер Skywell HT-i готовится к запуску продаж на российском рынке и будет представлен в трех различных комплектациях: Comfort, Premium и Luxury.

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