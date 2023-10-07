Yeni Şafak: сценарий прекращения западной помощи Киеву становится реалистичнее

Сценарий, при котором Запад прекращает помогать Украине, становится наиболее реалистичным. Об этом сообщил обозреватель Yeni Şafak Кадир Устюн.
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