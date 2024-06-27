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МИД: РФ не будет предоставлять данные по делу MH17 в совете ICAO

МИД: РФ не будет предоставлять данные по делу MH17 в совете ICAO

Россия отказывается предоставлять какую-либо информацию по делу о крушении малазийского рейса MH17 в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) и считает его нынешний состав непрофессиональным.

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