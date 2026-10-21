С наступлением сырой и холодной погоды коридоры травматологических отделений заполняются пациентами. Летом люди привыкают к быстрой ходьбе по сухим тротуарам и легкой обуви, однако первые заморозки и дожди мгновенно меняют дорожные условия, превращая привычный маршрут в полосу препятствий.