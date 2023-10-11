Запад уличили в начале признания провала контрнаступления ВСУ

REUTERS/Gleb Garanich Запад находится в процессе признания украинского контрнаступления. Соответствующее заявление сделал австрийский полковник Маркус Райснер, изучивший доклад британского минобороны о ситуации на Украине.
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