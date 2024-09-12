На Каме в Челнах затонул плавучий кран, прокуратура начала проверку

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура Сегодня ночью на 1644-м километре реки Кама у левого берега в районе улицы Шлюзовой в Набережных Челнах затонул плавучий кран, в результате никто не пострадал.
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