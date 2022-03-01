Каррера об отстранении российских команд: «Надеюсь, эту проблему скоро решат, а на Земле снова будет мир»

Массимо Каррера отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров. «На мой взгляд, спорт точно должен оставаться вне всех политических проблем.

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