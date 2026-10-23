Подрядчик, получивший аванс в 5 млн рублей, не вышел на объект и перестал общаться с администрацией.Администрация Шаблыкинского района попросила антимонопольщиков включить в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Джоли груп», которое должно было реализовать проект «Тропой рубиновой лани», сообщили в Орловском УФАС.
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