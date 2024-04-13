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Андрей Деркач: Салливан в ужасе: дело о международном терроризме достигло нового уровня

Андрей Деркач: Салливан в ужасе: дело о международном терроризме достигло нового уровня

Нервная реакция Салливана на вопрос о возбуждении Следственным комитетом РФ дела по международному терроризму и его финансированию, в котором сам же Салливан фигурирует (уши торчат в «Северных потоках» и не только), говорит о том, что процесс из «говорилок» переходит в международно-публичную юридическую плоскость, то, чего они (организаторы/выгодополучатели) как раз и боялись.

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