Андрей Деркач: Салливан в ужасе: дело о международном терроризме достигло нового уровня

Нервная реакция Салливана на вопрос о возбуждении Следственным комитетом РФ дела по международному терроризму и его финансированию, в котором сам же Салливан фигурирует (уши торчат в «Северных потоках» и не только), говорит о том, что процесс из «говорилок» переходит в международно-публичную юридическую плоскость, то, чего они (организаторы/выгодополучатели) как раз и боялись.