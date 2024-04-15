Армянский премьер Никол Пашинян спешит на поклон в Москву после неудавшегося вояжа в Брюссель, который принёс армянской либеральной верхушке сплошные разочарования.
Пашинян пытается создать антироссийский фронт внутри ЕАЭС
Комментарии
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Алекс Сэм
А всех армянских граждан из России он не хочет одномоментно приютить?
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16 час.
Балу -
Конечно!... Пускай приезжает!... В шаурмечную "У Ашота" сходит - и свободен!... И диаспору свою пускай с собой захватит...
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11 час.
EV
Evgeni Velesik
А англичане как всегда со своими проделками, решили они разного рода мигрантов отправлять не в Уганду, а в Армению! Во веселуха будет?
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6 мин.
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