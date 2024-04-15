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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Evgeni Velesik
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Пашинян пытается создать антироссийский фронт внутри ЕАЭС

Пашинян пытается создать антироссийский фронт внутри ЕАЭС

Армянский премьер Никол Пашинян спешит на поклон в Москву после неудавшегося вояжа в Брюссель, который принёс армянской либеральной верхушке сплошные разочарования.

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Комментарии
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Алекс Сэм
А всех армянских граждан из России он не хочет одномоментно приютить?
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16 час.
Балу -
Конечно!... Пускай приезжает!... В шаурмечную &quot;У Ашота&quot; сходит - и свободен!... И диаспору свою пускай с собой захватит...
Ответить
11 час.
EV
Evgeni Velesik
А англичане как всегда со своими проделками, решили они разного рода мигрантов отправлять не в Уганду, а в Армению! Во веселуха будет?
Ответить
6 мин.

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