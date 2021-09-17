Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    К чиновничьей братии отношусь без уважения, но почему-то подобным "новостям" от клики Навального доверия нет вообще. ...В Петербурге на о...
  • галина
    Он так в своем ауле водит."Он вообще законы...
  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...

Павел Дуров заблокировал бот «Умного голосования» в Telegram, сославшись на действия Apple и Google

Павел Дуров заблокировал бот «Умного голосования» в Telegram, сославшись на действия Apple и Google

Мессенджер Telegram ограничит работу бота «Умного голосования» и других ботов, связанных с предвыборной агитацией, сообщил Павел Дуров в ночь на 18 сентября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх