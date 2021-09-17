Павел Дуров заблокировал бот «Умного голосования» в Telegram, сославшись на действия Apple и Google

Мессенджер Telegram ограничит работу бота «Умного голосования» и других ботов, связанных с предвыборной агитацией, сообщил Павел Дуров в ночь на 18 сентября.
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