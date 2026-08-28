Под Бучей после удара «Гераней» произошла мощная детонация — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

В Киевской области после ударов БПЛА «Герань-4» произошёл мощный взрыв на объекте в районе Бучи. Сообщается, что на поражённом объекте находились ракеты неустановленного типа — после попадания началась вторичная детонация, боеприпасы разлетались в разные стороны.