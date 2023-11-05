Политика как он...
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Политика как она есть

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Набиуллина наносит ответный удар, или Галантерейщик и кардинал – это сила!

Набиуллина наносит ответный удар, или Галантерейщик и кардинал – это сила!

Не хотел я возвращаться к обсуждению действий Центробанка, но придётся. Напомню, что я был не согласен с чрезмерной критикой действий председателя Банка России, со стороны кого бы то ни было.

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Комментарии
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саша дмитренко
эти экономисты))) зарабатываю  бабло,,,доллары  или  гривны, печатая   то  что хавает  тупое  быдло
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1 д.
Галина Чужая
Точно.
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1 д.
СВ
Сергей Васильевич
&quot;.. И ещё добавлю, что, когда придёт время, Набиуллина, как и Силуанов, вполне возможно, превратится из, условно говоря “либерального деятеля”, использующего в своей работе западные учебники, в государственника, отбрасывающего либеральные догмы...&quot;  Ах, как сладко пропел... Наговорил много,  а букварь не читал.
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1 д.

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