Не хотел я возвращаться к обсуждению действий Центробанка, но придётся. Напомню, что я был не согласен с чрезмерной критикой действий председателя Банка России, со стороны кого бы то ни было.
Набиуллина наносит ответный удар, или Галантерейщик и кардинал – это сила!
Комментарии
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саша дмитренко
эти экономисты))) зарабатываю бабло,,,доллары или гривны, печатая то что хавает тупое быдло
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1 д.
Галина Чужая
Точно.
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1 д.
СВ
Сергей Васильевич
".. И ещё добавлю, что, когда придёт время, Набиуллина, как и Силуанов, вполне возможно, превратится из, условно говоря “либерального деятеля”, использующего в своей работе западные учебники, в государственника, отбрасывающего либеральные догмы..." Ах, как сладко пропел... Наговорил много, а букварь не читал.
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1 д.
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