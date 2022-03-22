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Пушистые котики, которые похожи на облачка

В мире очень много пород кошек. Есть лысые, есть короткошёрстные, а есть пушистенькие котейки. Эти милые облачка всегда нравятся людям, ведь их так приятно гладить по мягкой спинке! Милый котик Горозовое облачко Ловит солнышко Облачко пытается взлететь Какой гордый кот Маленький пушистик Это скорее дождливое облако А это грозовое! А этот милый комочек похож на белое облачко Какой довольный Отдыхает с чувством собственного достоинстваThe post Пушистые котики, которые похожи на облачка first appeared on Мур ТВ.

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