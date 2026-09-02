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Царьград

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Крис Райт сообщил о рекордном транзите нефти через Ормузский пролив

Крис Райт сообщил о рекордном транзите нефти через Ормузский пролив

В понедельник через Ормузский пролив прошло свыше 17 млн баррелей нефти, что стало рекордом с конца февраля, периода начала конфликта с Ираном.

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