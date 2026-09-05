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Воронежские новости

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В Подгоренском районе Воронежской области проведут проверку сирен 5 сентября

В Подгоренском районе Воронежской области проведут проверку сирен 5 сентября

Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие – звук сирен является учебным и не связан с реальной угрозой.

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