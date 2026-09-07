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ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель

ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель

Вооружённые силы Украины утром 7 сентября атаковали Пермь беспилотниками. В небе над регионом силами ПВО и мобильными огневыми группами перехвачено 27 БПЛА.

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