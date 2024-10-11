У Левы* “Би-2” случилась истерика из-за комментариев подписчиков

Участник группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева Би-2, долгое время выступал в России, приобретая широкую аудиторию и участвуя в мероприятиях, финансируемых государством, несмотря на его критику спецопераций.
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