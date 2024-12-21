Опасность скрытого парацетамола: как не стать жертвой передозировки Ирина ВальковаВ последние дни доктор Александр Мясников, известный российский врач и телеведущий, снова привлек внимание общественности к вопросу о безопасности парацетамола.
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