Робот принесет больше прибыли, чем автомобиль: что задумали автоконцерны Китая

Китайские автопроизводители все чаще поглядывают в сторону человекоподобных роботов. BYD, Chery, XPeng, Leapmotor и ряд других компаний рассматривают такое направление как «запасной аэродром» – на тот случай, если автомобильный бизнес просядет.
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