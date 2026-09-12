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За рулем

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Робот принесет больше прибыли, чем автомобиль: что задумали автоконцерны Китая

Робот принесет больше прибыли, чем автомобиль: что задумали автоконцерны Китая

Китайские автопроизводители все чаще поглядывают в сторону человекоподобных роботов. BYD, Chery, XPeng, Leapmotor и ряд других компаний рассматривают такое направление как «запасной аэродром» – на тот случай, если автомобильный бизнес просядет.

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