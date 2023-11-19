Песков сожалеет о разрыве России с Западом

СК

Сергей Ковалев

что-то важное г-н Песков недоговаривает. причем тут "все системы международно-правовых, экономических отношений ломаются"? "сломалась", точнее - закончилась, - прежде всего система сдержек и противовесов. её время вышло. качество должно сменить количество, - накопленный частный капитал неизбежно рвется трансформироваться во власть. глобальный капитал - в глобальную же власть. оказалось, - не все согласны. как мин с отведенным местом в этой пирамиде. тут между делом вопрос к нам - мы мiр меняем или свое место у корыта оттаптываем? не совсем корректно, но дли продвинутых понятно... г-н Песков мог бы разделить Запад на то, о чем печалиться не следует и на то, о чем у него речь, - о Европе в частности. Россия задолбалась уже наводить в ней порядок, расплачиваясь кровью своих лучших сыновей, но куда деваться? - нас действительно многое связывало и связывает. смотреть, как чужой козел жрет капусту в твоем огороде и ничего не делать? пришла шпана и безобразничает в нашей общей песочнице!.. но возраст уже не тот, детки выросли, накачали мускулы, расквашенными носами уже не отделаются, свара грозит гораздо большими бедами. когда-то махали сабельками, сегодня оружие сильно иное. остается только вразумлением через страдания, ибо сказано уже - "мы мудреем скорбями" (послание к Римлянам).