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Песков сожалеет о разрыве России с Западом

Песков сожалеет о разрыве России с Западом

Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о разрыве России с Западом, но считает, что он был неизбежным.

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Комментарии
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светлана киселева
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43 мин.
СК
Сергей Ковалев
что-то важное г-н Песков недоговаривает. причем тут &quot;все системы международно-правовых, экономических отношений ломаются&quot;? &quot;сломалась&quot;, точнее - закончилась, - прежде всего система сдержек и противовесов. её время вышло. качество должно сменить количество, - накопленный частный капитал неизбежно рвется трансформироваться во власть. глобальный капитал - в глобальную же власть. оказалось, - не все согласны. как мин с отведенным местом в этой пирамиде. тут между делом вопрос к нам - мы мiр меняем или свое место у корыта оттаптываем? не совсем корректно, но дли продвинутых понятно... г-н Песков мог бы разделить Запад на то, о чем печалиться не следует и на то, о чем у него речь, - о Европе в частности. Россия задолбалась уже наводить в ней порядок, расплачиваясь кровью своих лучших сыновей, но куда деваться? - нас действительно многое связывало и связывает. смотреть, как чужой козел жрет капусту в твоем огороде и ничего не делать? пришла шпана и безобразничает в нашей общей песочнице!.. но возраст уже не тот, детки выросли, накачали мускулы, расквашенными носами уже не отделаются, свара грозит гораздо большими бедами. когда-то махали сабельками, сегодня оружие сильно иное. остается только вразумлением через страдания, ибо сказано уже - &quot;мы мудреем скорбями&quot; (послание к Римлянам).
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Лора Лора
От тупизне Запада могут заразиться наши дети,  Не жалею ни грамма...
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