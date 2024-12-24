День 25 декабря в истории

День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Профессиональный праздник установлен приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 21 декабря 2023 года.
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