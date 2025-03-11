Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов назвал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины пропагандистским ходом Киева, который хочет показать американской общественности, «что он еще что-то может».
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