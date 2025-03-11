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Депутат Картаполов назвал ночную атаку дронов ВСУ пропагандистским ходом Киева

Депутат Картаполов назвал ночную атаку дронов ВСУ пропагандистским ходом Киева

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов назвал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины пропагандистским ходом Киева, который хочет показать американской общественности, «что он еще что-то может».

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