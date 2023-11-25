Киев замер от страха: Русские копят ракеты для самого мощного удара

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Комментарии
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Галина Чужая
Да кто ж им разрешить майданить-то??  Из США такого распоряжения не было - печенюшек  ещё не напекли🤣🤣🤣🤣
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3 час.

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