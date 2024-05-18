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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» и Модрич достигли договоренности о продлении контракта. Кроос тоже близок к тому, чтобы остаться

Ранее стало известно, что клуб готов продолжить сотрудничество с этими игроками.  По информации Marca, президент «Реала» Флорентино Перес за последние часы провел встречи с Модричем и Кроосом.

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