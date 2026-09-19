ФМБА раскрыло процесс старения костного мозга после 40 лет

ФМБА России сообщает, что возрастные изменения в костном мозге наступают после 40 лет. Гематолог Андрей Корсунов объяснил снижение активности клеток, что влияет на здоровье.
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