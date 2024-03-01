ОАК сдвинула сроки поставок самолетов МС-21 и Superjet 100

Yak Vit

Досадно. 😠 Ведь приняли же программу, расписали сроки, определили исполнителей. Всё вроде чётко, конкретно. И опять, в очередной раз - срыв! 😡 А я так надеялся, что в этот раз всё пойдёт по плану... Увы! Интересно, а в 25-26 годах они опять сорвут сроки и сошлются на объективные трудности?! 🤬 Скорее, уж в это поверю, чем в то, что наконец-то планы начнут выполняться!