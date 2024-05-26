Было и прошло: после почти летнего тепла на Урал вернулся холод и дожди

После почти летней субботней погоды в Свердловскую область снова пришло похолодание. Как сообщает тг-канал «Погода в Екатеринбурге», в ночь на 26 мая через территорию Свердловской области прошел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый небольшими осадками.