Было и прошло: после почти летнего тепла на Урал вернулся холод и дожди

После почти летней субботней погоды в Свердловскую область снова пришло похолодание. Как сообщает тг-канал «Погода в Екатеринбурге», в ночь на 26 мая через территорию Свердловской области прошел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый небольшими осадками.
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