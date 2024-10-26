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FT: Белый дом пригрозил Ирану последствиями в случае ответа на удар Израиля

FT: Белый дом пригрозил Ирану последствиями в случае ответа на удар Израиля

Возглавляемый лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом Белый дом проинформировал о том, что власти и далее будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку израильской стороне в рамках бушующего в Ближневосточном регионе противостояния.

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Комментарии
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Модест
Похоже там только у хуситов есть яйца. Персы, не жмитесь, дайе уже нормальным пацанам нормальные дальнобойные ракеты. Они хоть за ваш позор отомстят. А вы останетесь белые и пушистые миролюбцы с коричневым пятном на штанах. Вам же не привыкать утираться и подмываться.
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