FT: Белый дом пригрозил Ирану последствиями в случае ответа на удар Израиля

Возглавляемый лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом Белый дом проинформировал о том, что власти и далее будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку израильской стороне в рамках бушующего в Ближневосточном регионе противостояния.
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