FT: Белый дом пригрозил Ирану последствиями в случае ответа на удар Израиля

Модест

Похоже там только у хуситов есть яйца. Персы, не жмитесь, дайе уже нормальным пацанам нормальные дальнобойные ракеты. Они хоть за ваш позор отомстят. А вы останетесь белые и пушистые миролюбцы с коричневым пятном на штанах. Вам же не привыкать утираться и подмываться.