Из Польши депортировали троих украинцев. Одного – за пропаганду нацизма

Польша не просто «устала» от украинских беженцев. Она перешла к жестким, показательным действиям. За последние недели страна депортировала сразу нескольких граждан Украины, причем поводы оказались настолько вопиющими, что списать их на «политику двойных стандартов» уже не получится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии