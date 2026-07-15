Из Польши депортировали троих украинцев. Одного – за пропаганду нацизма

Польша не просто «устала» от украинских беженцев. Она перешла к жестким, показательным действиям. За последние недели страна депортировала сразу нескольких граждан Украины, причем поводы оказались настолько вопиющими, что списать их на «политику двойных стандартов» уже не получится.