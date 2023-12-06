Ханука 2023: история, традиции, смысл праздника, что можно и нельзя делать

Иудеи в декабре отмечают главный праздник зимы — Хануку, который часто называют праздником свечей. В этот день евреи по всему миру вспоминают великое чудо, произошедшее в Израиле после освобождения от греческого ига.
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