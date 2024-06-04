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День в истории России 5 июня: какими памятными событиями ознаменован

День в истории России 5 июня: какими памятными событиями ознаменован

День в истории России 5 июня: какими памятными событиями ознаменован Татьяна КононоваИстория России является богатой и разнообразной, отражающей множество событий, которые оказали влияние на жизнь страны на протяжении многих веков.

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