Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора строительной компании по делам о мошенничестве и фальсификации доказательств

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО "СК на Московском", который обвиняется в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии