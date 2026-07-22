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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шефер о Маккенне: «Отличный игрок, который многого достигнет. Если он обретет уверенность в себе с самого начала, то все получится»

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о перспективах форварда « Торонто » Гэвина Маккенны в НХЛ .

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