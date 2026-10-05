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Русское оружие

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❗️⚡️Истребитель F/A-18F Super Hornet ВМС США из состава палубной эскадрильи атомного авианосца USS Abraham Lincoln был замечен с отметкой об успешном уничтожении подводной лодки, силуэт которой напоминает дизель-электрическую подводную лодку типа «Варшавянка» (Kilo), и надписью «Sub Buster».

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