«А вдруг муж со мной только потому, что на меня ни один мужчина и не посмотрит?» – страдает Надежда— …Когда я спрашиваю, муж говорит, что я красавица, но я-то знаю, что внешность у меня подкачала, – вздыхает тридцатичетырехлетняя Надежда.