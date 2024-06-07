«А вдруг муж со мной только потому, что на меня ни один мужчина и не посмотрит?» – страдает Надежда— …Когда я спрашиваю, муж говорит, что я красавица, но я-то знаю, что внешность у меня подкачала, – вздыхает тридцатичетырехлетняя Надежда.
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