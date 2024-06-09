На PC Gaming Show показали новый трейлер Escape From Tarkov Во время презентации PC Gaming Show 2024...

На PC Gaming Show показали новый трейлер Escape From TarkovВо время презентации PC Gaming Show 2024 разработчики Escape From Tarkov из студии Battlestate Games продемонстрировали новый трейлер, получивший название «Приготовиться к побегу».
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