В Санкт-Петербурге Владимир Кубышко провел 13-е заседание совместной российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству МВД России и МОБ КНР в области подготовки кадров

В Санкт-Петербурге состоялось 13-е заседание совместной российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики в области подготовки кадров.
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