США сделали сигнал для России. Зеленский теперь на коне

Зеленский убедил Трампа, что Украина может победить, пишет Politico. Но есть нюанс.Владимир Зеленский совершил подвиг – убедил президента США Дональда Трампа, что Украина может выиграть войну, пишет американское издание Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии