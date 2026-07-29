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Царьград

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США сделали сигнал для России. Зеленский теперь на коне

США сделали сигнал для России. Зеленский теперь на коне

Зеленский убедил Трампа, что Украина может победить, пишет Politico. Но есть нюанс.Владимир Зеленский совершил подвиг – убедил президента США Дональда Трампа, что Украина может выиграть войну, пишет американское издание Politico.

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