Три случая, когда не нужно платить пени за коммунальные долги — даже если они начислены в квитанции

Правила оплаты коммунальных предусматривают, если квитанция за ЖКУ не будет оплачена в срок, платить потом придется не только саму задолженность, но и пени, которые начисляются с 31-го дня просрочки платежа (ч.
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